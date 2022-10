Torna Il Festival del Cinema Nuovo, la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Appuntamento a Bergamo per la sua XII edizione che si terrà dal 5 al 7 ottobre. Saranno due giorni di proiezioni, mercoledì 5 e giovedì 6, in cui verranno proiettati i progetti in finale al Cinema Conca Verde poi la serata evento di premiazione, venerdì 7, nella cornice del Teatro Donizetti, dedicati a quest’iniziativa che rappresenta un’esperienza importante nel panorama cinematografico internazionale. Il Festival del Cinema Nuovo nasce con la volontà di creare momenti di gioia, soddisfazione e benessere tra i ragazzi con disabilità che vi partecipano.

Le esperienze e le testimonianze raccolte durante le precedenti edizioni raccontano che fare cinema può favorire il raggiungimento dell’obiettivo psicosociale più profondo che sta alla base dell’impegno dell’Associazione Romeo Della Bella e di tutti gli Enti che partecipano al Festival. ll progetto nasce, infatti, dalla mente e dal cuore di Romeo Della Bella, psicologo e psicoterapeuta impegnato a realizzare iniziative in grado di offrire nuove forme di protagonismo sociale alle persone diversamente abili, e prosegue, dopo la sua scomparsa nel 2016, grazie all’Associazione che porta il suo nome.