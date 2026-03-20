Torna il Festival della Prevenzione, dedicato alla promozione di corretti stili di vita e controlli regolari nella lotta contro i tumori.

Dal 23 al 29 marzo, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione oncologica (Snpo), in 12 città italiane, il Festival promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) offrirà un programma gratuito che unisce conversazioni, esperienze pratiche "hands-on" e contenuti scientifici.

Tra gli appuntamenti segnalati: percorsi guidati di spesa consapevole, cooking class e show cooking con chef e nutrizionisti, sessioni sportive, camminate meditative e laboratori di lettura per bambini.

Durante la settimana saranno inoltre disponibili controlli gratuiti di diagnosi precoce oncologica presso gli ambulatori Lilt, mentre molti appuntamenti saranno trasmessi in streaming per raggiungere un pubblico nazionale.

"Il Festival della Prevenzione nasce per rafforzare e rendere ancora più capillarmente partecipato il messaggio della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica- spiega Francesco Schittulli, presidente della Lilt Nazionale- La prevenzione è il primo e più efficace strumento per difendere la nostra salute. La Snpo e le iniziative a essa correlate, come il Festival, intendono promuovere corretti stili di vita e l'importanza della diagnosi precoce: informazione corretta e consapevolezza sono le nostre armi più forti per vincere i tumori".

A Milano, cuore dei dibattiti, si terranno inoltre 20 talk con oltre 70 relatori, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci, i ricercatori Silvio Garattini, Alberto Mantovani, Paolo Ascierto e Filippo De Braud, i vertici dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e divulgatori scientifici.







