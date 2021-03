ATTUALITÀ Festival di Sanremo 2021: qual è stato il miglior look? L'hair stylist Marco Nucci decreta il vincitore

Ultimo appuntamento con Marco Nucci, hair stylist di Random a Sanremo 2021 che in questi giorni ha commentato con noi il look dei cantanti saliti sul palco dell'Ariston in diretta con Stefano&Catia. Chi sarà il vincitore? Per scoprirlo ascolta il nostro podcast!

