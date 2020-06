CURIOSITÀ Fiat 500 Lego Gialla E' quella di Lupen III ricostruita interamente con i famosi mattoncini dell'azienda danese

Fiat 500 Lego Gialla.

La storica Fiat 500 è l'icona di un'epoca indimenticabile della storia italiana,il mito senza tempo della Cinquecento entra ufficialmente a far parte del mondo LEGO®. Dal 1 marzo è infatti in vendita, online e in tutti i LEGO Store del mondo, il nuovo set Fiat 500 LEGO® Creator Expert ispirato alla Fiat 500 F degli anni Sessanta: la serie del "Cinquino" che vanta il maggior numero di unità costruite, oltre ad un esemplare in mostra al Museum of Modern Art di New York.













Concepito nell'inconfondibile livrea gialla - una tinta pastello ispirata agli anni Sessanta, uguale a quella della 500 utilizzata dal mitico ladro gentiluomo Lupin III nel celebre anime giapponese - il modellino si compone di 960 pezzi e misura 11x24x11 cm. Gli interni sono estremamente dettagliati e il tettuccio è apribile, così come il cofano posteriore che ospita la riproduzione esatta del motore.













Sul retro è presente l'evocativo portapacchi mentre il vano anteriore accoglie la ruota di scorta. Targata ovviamente TO (Torino) la città che gli ha donato i natali e sempre a Torino è possibile vedere il modello della Lego in scala 1:1 a grandezza naturale della mitica 500F, realizzato con 189.032 mattoncini in oltre 830 ore di lavoro da sette designer LEGO®.

https://www.youtube.com/watch?v=KQwYfG7ZT84





