Figurine leggendarie

La figurina autografata da Kobe Bryant e Michael Jordan, due icone della NBA e della pallacanestro in generale, è un pezzo unico e per questo forse non sorprende che abbia polverizzato qualunque precedente record.

Un acquirente sconosciuto è arrivato a scucire addirittura 12,9 milioni di dollari all'asta pur di portarsi a casa una carta che fa parte di una collezione particolare, pensata proprio per essere formata da unicum irripetibili.

Tutta la serie "Dual NBA Logo Autographs", prodotta tra il 2004 e il 2009, presenta infatti alcune delle più grandi star del basket condividere la stessa carta per una sola volta.

Una unica stampa, senza speranza che questa venga ristampata o ripetuta. Un Sacro Graal che ora ha trovato una nuova casa, dopo essere stato pagato davvero come un MVP della lega di basket più famosa del mondo.







