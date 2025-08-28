TV LIVE ·
Figurine leggendarie

Cifra stellare per la figurina autografata da Kobe Bryant e Michael Jordan

di Roberto Bagazzoli
28 ago 2025
Immagine dal sito ufficiale NBA
Immagine dal sito ufficiale NBA

La figurina autografata da Kobe Bryant e Michael Jordan, due icone della NBA e della pallacanestro in generale, è un pezzo unico e per questo forse non sorprende che abbia polverizzato qualunque precedente record.

Un acquirente sconosciuto è arrivato a scucire addirittura 12,9 milioni di dollari all'asta pur di portarsi a casa una carta che fa parte di una collezione particolare, pensata proprio per essere formata da unicum irripetibili.

Tutta la serie "Dual NBA Logo Autographs", prodotta tra il 2004 e il 2009, presenta infatti alcune delle più grandi star del basket condividere la stessa carta per una sola volta.

Una unica stampa, senza speranza che questa venga ristampata o ripetuta. Un Sacro Graal che ora ha trovato una nuova casa, dopo essere stato pagato davvero come un MVP della lega di basket più famosa del mondo.




Riproduzione riservata ©

