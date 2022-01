CURIOSITÀ, MUSICA, CINEMA Film che cambiano la vita Chris Martin ha raccontato durante un'intervista da un talk show di come il film "Ritorno al futuro" gli abbia cambiato la vita

Film che cambiano la vita.

Può un film cambiarci la vita ?





A Cris Martin è successo. Il leader dei Coldplay ha raccontato la sua storia durante un talk show televisivo molto noto. Nella sua intervista al "The Kelly Clarkson Show" Martin ha spiegato che se oggi suona in una band lo deve alla pellicola “Ritorno al futuro”. Nello specifico è rimasto “folgorato” dalle scene in cui Michael J. Fox, nei panni del protagonista, interpreta "Johnny B. Good" di Chuck Berry. Coldplay che come qualche settimana fa, ha sempre rivelato Chris Martin, daranno l'addio agli studi di registrazione con il 2025 continuando a suonare “solo” dal vivo.



