CURIOSITÀ Film "da paura" La classifica dei film più spaventosi

Film "da paura".

Si chiama “Science” of scare”una ricerca effettuata su 250 persone a cui sono stati mostrati 40 film horror tra i più spaventosi mai prodotti.





[Banner_Google_ADS]





Il sito specializzato Broadband Choices ha pubblicato questa recente ricerca che ha permesso di stilare una classifica dei film più spaventosi della storia. Gli scienziati hanno monitorato le reazioni dei volontari misurando le la loro frequenza cardiaca per determinare i BPM (battiti per minuto) rispetto al valore medio a riposo ovvero di 64. Dall'esperimento è nata questa classifica, che vede al primo posto un film nuovissimo, "Host", scritto e diretto da Rob Savage e girato in sole 12 settimane interamente tramite Zoom durante il lockdown. Ma nella Top 30 ci sono anche i film più iconici come "The Conjuring" "Candyman", The Grudge, "Poltergeist" e Alien.



I più letti della settimana: