Finché Joypad non vi separi

La vita di coppia si sa, è la scuola migliore per smussare gli angoli del carattere e amare la propria metà implica capirne e accettarne i bisogni a costo di fare sacrifici. Tutto questo nel nome del quieto vivere. Da molti anni si legge che l'infernale consolle per i videogiochi di casa Sony, abbia legato il suo nome a parecchie cause di divorzio tra marito e moglie. Una coppia, onde evitare di fare la stessa fine, ha deciso di formulare una sorta di contratto, di accordo che tuteli lei, il matrimonio e lui che ama giocare ai videogames.

Ma come? Molto semplicemente lei lo lascia libero di stare ore e ore a giocare, ma soltando dopo aver pagato un prezzo...perché c’è un prezzo da pagare. Fare i lavori domestici di casa, lasciare a lei la stanza con lo schermo grande, e la sera, portarle da mangiare a letto. Ma non è tutto! Lei, la sposina, ha 29 anni e l'accordo deve soddisfare entrambi.

Quindi lei svegliandosi molto presto la mattina per recarsi al lavoro, quando sono le 19.00 si mette a letto. Il solerte, ma non disinteressato consorte, le porta: snack e cibarie varie, lei si guarda comoda dal letto tutto quello che vuole in Tv mentre lui sta al piano di sotto a giocare con la sua amata PlayStation....e per tutto il tempo che vuole. L'accordo ha suscitato commenti e critiche da parte di giocatori, che sostengono la libertà del povero marito. Dicendo che deve essere libero di usare la PlayStation senza doverle nulla. C’è anche però chi ha approvato questo accordo, magari suggerendo una clausola piccante...ma alla fine poi l’importante è stare bene e insieme.