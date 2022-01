Passate le feste si pensa ai ponti. Il 2022 sarà un anno ricco di date festive infrasettimanali a cominciare dalla prima settimana di Gennaio. Ci sono i professionisti dei ponti che si sono organizzati con l'arrivo dei primi calendari già da qualche mese. Per i distratti: si comincia subito quindi con l’Epifania per un week end che possiamo allungare. La Befana infatti è di giovedì 6 gennaio.







5 Febbraio: Sant'Agata, patrona di San Marino cade di sabato, niente extra; il 25 Marzo invece, Festa dell'Arengo, consente tre giorni di pausa. Idem per il 1° Aprile, Insediamento degli Ecc.i Capitani reggenti. Il Corpus Domini, che quest'anno è previsto il 16 giugno, ci regala un bel ponte di 4 giorni, così come il 28 Luglio, in cui viene ricordata la caduta del Partito Fascista a San Marino. Si dovrà poi arrivare a Novembre per poter approfittare del calendario sammarinese per poter stare a casa 9 intere giornate chiedendone solo 3 di ferie.

Vediamo in Italia: la Festa della Liberazione del 25 aprile permette di attaccare un giorno, visto che cade di lunedì. Stessa modalità il 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana infatti sarà di giovedì. Un giorno in più per Ferragosto, uno in più nel ponte dei morti a novembre, così come quello dell'Immacolata.

Ferragosto cade di lunedì, Natale invece di domenica, così come Capodanno.

Buone ferie a tutti!