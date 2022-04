CURIOSITÀ Finiti i bicchieri di cristallo alla Casa Bianca Gli ultimi acquistati durante la presidenza Nixon

Due lunghi anni di restrizioni, DPI, distanza, niente cene tra potenti della Terra, solo meeting virtuali via Zoom. Anche alla Casa Bianca sono stati 24 mesi di stop alle riunioni, politiche conviviali. Ora piano piano si torna alle cene di stato, si tolgono dai cassetti le tovaglie bianche ed inamidate, si lucida l'argenteria preziosa e si rendono di nuovo brillanti i meravigliosi bicchieri in cristallo... ah! no, quelli non ci sono più.

Proprio così, mancano i bicchieri di cristallo per gli eventi. "L'ultimo servizio di cristallo completo per le cene di stato alla Casa Bianca è stato ordinato durante l'era Nixon", ha riassunto in breve Stewart McLaurin, che è il presidente della White House Historical Association, l'organizzazione americana senza scopo di lucro fondata nel lontano 1961 da Jacqueline Kennedy.

In un servzio tv la CNN ha spiegato che Ronald e Nancy Reagan regalarono alla Casa Bianca 130 calici Steuben, prodotti da una storica azienda americana di cristalli artistici, da utilizzare solo per eventi privati, però. Ai tempi dell'amministrazione di George W. Bush per la prima volta emerse il problema, ma non venne risolto, ed le grandi cene di stato di Obama non fecero che confermare il disperato bisogno di bicchieri nuovi. La grana poi finì, come una spiacevole tegola, sull'ex first lady Melania Trump che, secondo alcuni rumors, si sarebbe però rifiutata di risolvere la questione.

E' quindi dagli anni '70 che non si rinnova la cristalleria. Quando serve, viene noleggiata... sicuramente sarà un catering di altissimo livello, ma non è certamente la stessa cosa.



