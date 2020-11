Fioraia regala fiori invenduti a medici e infermieri

Ha scelto la strada della gentilezza, Murielle Marcenac, la fioraia francese che ha dovuto chiudere il suo negozio a causa delle misure prese dal governo per contrastare la diffusione del covid. Infatti, poche ore prima del lockdown totale in Francia, mentre tantissimi cittadini insorgevano contro questa drastica decisione, la donna ha deciso di trasformare la sua rabbia in un atto di umanità.

La sua attività avrebbe chiuso nel giro di poche ore e così trovandosi a dover gettare tantissimi fiori invenduti, è andata a sostenere chi tutti i giorni si occupa della nostra salute. Stiamo parlando di medici e infermieri che durante questa pandemia si sono prestati in ogni modo, a volte anche a discapito del loro benessere, nel prendersi cura di quanti hanno contratto questa malattia.

La donna dunque, ha iniziato a distribuire dei coloratissimi mazzi di fiori sulle auto di medici ed infermieri nel parcheggio dell'ospedale della propria città per poi proseguire anche nelle città limitrofe. Un movimento del cuore che ha regalato un sorriso, una risposta diversa e costruttiva al malumore che imperversava in quel momento.

Le foto del gesto sono state postate sui social e in poche ore hanno fatto il giro del mondo.