Fiorello: tornerà l'anno prossimo al Festival di Sanremo? La sua risposta è immediata...

Ce lo siamo chiesti tutti: Fiorello tornerà anche l'anno prossimo a Sanremo? Dopo le cinque serate in cui ha divertito il pubblico con le sue meravigliose gag, lo showman risponde immediatamente a tutti quelli che gli chiedono un Sanremo bis.

Lo fa attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram stories: "Un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro”. Poi spiega le motivazioni della sua decisione: “Per come la vedo io, per quanto mi riguarda, le cose belle non vanno ripetute. È stata una cosa bellissima. Io non pensavo potesse riuscire così. Che potresti fare di più l’anno prossimo? Solo peggiorare".

E' anche ritornato sulla vicenda Morgan/Bugo scherzandoci su: "Più di quello che abbiamo fatto, più di inseguire Morgan che inseguiva Bugo....”. Fiorello ribadisce dice quella sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata un'esperienza bellissima che ripeterebbe... "ma i secondi festival vengono sempre peggio" ("Tranne Carlo Conti”, specifica).

Ci si chiede se anche per l'amico Amadeus sarà lo stesso: "Tocca a lui decidere se fare un Amadeus Bis. Ma sappia che non mi può chiamare. Non gliela posso fà, c’ho un’età”.





