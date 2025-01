CURIOSITÀ FireAid Grandi star insieme per ricostruire le aree danneggiate dal fuoco in California, maxi evento il 30 gennaio 2025

FireAid.

Il FireAid avrà luogo all'Intuit Dome di Inglewood, a una decina di chilometri dal centro della metropoli, e i proventi serviranno per finanziare la ricostruzione delle aree danneggiate e per prevenire futuri disastri nella California meridionale.

I fondi raccolti andranno a un'organizzazione no-profit creata per l'occasione, focalizzata sulla ricostruzione delle infrastrutture, sull'assistenza alle famiglie sfollate e sullo sviluppo di tecnologie e strategie per la prevenzione degli incendi, al fine di garantire che Los Angeles in futuro sia più preparata per affrontare emergenze di questo tipo.

Le grandi star in città per i Grammy. I musicisti coinvolti saranno resi noti a breve così come le informazioni sulle prevendite dei biglietti. Lo show è prodotto da Irving Azoff, un influente promoter nell'industria musicale, e dalla moglie Shelli, in collaborazione con Live Nation e Aeg Presents.

Il concerto all'Intuit Dome è programmato tre giorni prima dei Grammy, che si terranno nel centro di Los Angeles. Una selezione di artisti di alto profilo potrebbe quindi arrivare in città per il weekend di premiazione e cogliere l'occasione per partecipare anche all'evento benefico.

