Firenze e le sue "buchette del vino"

A Firenze dopo secoli ha riaperto una “buchetta del vino" e forse non sono in molti quelli che sanno esattamente cosa siano e dove si trovino nella splendida città d'arte toscana. In tanti palazzi signorili di Firenze si aprono a circa un metro dal suolo delle minuscole porticine, molti potrebbero pensare che è l'entrata secondaria per "gnomi" o meglio per "fate", ma nulla di più lontano dalla realtà, erano piccoli pertugi dai quali si scambiavano soldi con vino. Purtroppo ai giorni nostri in molti palazzi sono sempre chiuse e in alcuni addirittura murati.