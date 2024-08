"Fly" è il nuovo singolo di Lanny Kravitz e Quavo

Il mitico Lanny ha rifatto la sua hit del 1998 Fly Away con Quavo, denominandola Fly. La collaborazione tra i due è nata durante un evento-tributo del Black Music Collettive, in onore dello stesso Kravitz.

Ad accompagnare la traccia il video ufficiale diretto da Jake Nava.



Oltre a campionare il riff del singolo originale del 1998, Kravitz ha contribuito con voci registrate ex novo per la traccia, sia nel ritornello della canzone che unendosi a Quavo in alcuni versi.

All’inizio di quest’anno Kravitz ha pubblicato il suo ultimo album Blue Electric Light, che presenterà questo autunno. L’ultimo album solista di Quavo è stato Rocket Power del 2023.