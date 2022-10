Foglie secche? una risorsa

Le foglie secche in autunno sono una vera e propria risorsa e l'amministrazione locale di Eindhoven, città del Brabante Settentrionale lo sa bene, tanto che i giardinieri che si prendono cura del verde sono stati istruiti su come comportarsi. L'indicazione è di lasciare che le foglie autunnali cadute si possano decomporre nei parchi e nei giardini essendo una risorsa naturale che vale oro.

Si chiama infatti “foglia d'oro” il progetto pilota lanciato dal consiglio comunale per tutelare le foglie cadute che hanno il compito di proteggere le piante dal freddo invernale, rappresentando un rifugio naturale per vari animali selvatici come, ad esempio, il riccio. Anche gli insetti trovano riparo tra le foglie cadute, nutrendosi di queste e decomponendole assieme ad altri microorganismi. In questo modo tutti i nutrienti vengono assorbiti dal terreno e le piante riceveranno nutrimento sufficiente per rifiorire in primavera. Per questo in tutta l'area del comune è vietato l'uso di soffiatori e rastrelli.