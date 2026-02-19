Achille Lauro ha deciso di trasformare una parte intima della sua storia in un progetto strutturato e permanente: la Fondazione Madre. L’artista, all’anagrafe Lauro De Marinis, ha scelto di mettere radici nel sociale con un’iniziativa che punta dritto alle fragilità giovanili.

La presentazione, avvenuta alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, ha sancito l’avvio di una rete operativa fatta di professionisti, educatori, medici e volontari.

Al suo fianco Andrea Marchiori e una direzione generale affidata a Lorella Marcantoni, con un comitato tecnico-scientifico composto da figure di esperienza nel terzo settore.

Il primo intervento concreto si chiama Casa Ragazzi Madre e sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma. Non un semplice centro di accoglienza, ma un luogo pensato per ragazzi tra gli 11 e i 21 anni che vivono dipendenze, disagio psichico e comportamenti a rischio.

All’interno della struttura lavoreranno educatori, psicologi, operatori sociali e consulenti legali. L’obiettivo è costruire percorsi personalizzati: supporto terapeutico, reinserimento scolastico, orientamento professionale, attività artistiche e sportive.

Ogni ragazzo sarà seguito con un progetto individuale che punta a recuperare autonomia e fiducia. La gestione sarà affidata a realtà territoriali guidate da don Giovanni Carpentieri, figura che incrocia la biografia dell’artista fin dall’infanzia.

Il nome non è casuale. Dieci anni fa Lauro pubblicava l’album Ragazzi Madre, racconto crudo di periferie e sopravvivenza. Oggi quell’espressione diventa progetto sociale.

Il simbolo scelto è una farfalla, immagine di trasformazione, di mutazione possibile anche quando tutto sembra immobile.







