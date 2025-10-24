TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:09 BCSM nega l'acquisizione di Banca di San Marino da parte di un gruppo estero
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Fondi del caffè risorsa edilizia

La start-up viennese STURC, fondata nel 2023, ha deciso di trasformare i fondi di caffè in una risorsa per l’edilizia e il design

di Roberto Bagazzoli
24 ott 2025
Immagine dal sito GreenMe
Immagine dal sito GreenMe

Ogni anno vengono abbattuti oltre 15 miliardi di alberi, con gravi conseguenze per il clima, la qualità dell’aria, la biodiversità e la stabilità del suolo.

È proprio per contrastare questi effetti devastanti che la start-up viennese STURC, fondata nel 2023, ha deciso di trasformare i fondi di caffè in una risorsa per l’edilizia e il design.

Come? Creando un pannello MDF innovativo, che utilizza questi scarti come materiale principale, riducendo del 50% l’emissione di CO₂ e quasi della metà l’uso del legno.

Il risultato è il WMC – WoodMeetsCoffee, un pannello di nuova generazione che coniuga sostenibilità, design e prestazioni tecniche, contribuendo concretamente alla lotta contro la deforestazione.

Sviluppato con il supporto di ricercatori ed esperti europei, il pannello MDF firmato STURC contiene il 45% di fondi di caffè riciclati. Un’idea semplice, ma rivoluzionaria, che consente di sostituire quasi metà del legno normalmente utilizzato nella produzione di pannelli in fibra.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News