Fonzie all'asta

Ultimi scampoli di Happy Days per Henry Winkler.









L'attore che ha impersonato “Fonzie” nella fortunata serie americana mette in vendita per un nobile scopo l'ultimo giubbotto in pelle nera che he indossato durante le riprese. Oltre al giubbotto verranno battuti anche un paio di Jeans, una maglietta e un paio di stivali da moto. Parte del denaro andrà nelle casse dell'organizzazione “no profit” “This is about Humanity” fondata dalla figlia dell'attore Zoe. Esistono 7 giubbotti in pelle di Fonzie: uno è stato donato allo Smithsonian, uno appartiene a Winkler, quello in vendita, un'altro si è rovinato durante le riprese, uno è stato rubato dagli uffici della Paramount, uno è stato messo all'asta e gli altri due appartenevano a Garry Marshall. Ma non è tutto perché l'attore durante la pandemia ha trovato a casa sua 27 scatoloni pieni di gadget direttamente dai set di Happy Days, Scream, Waterboy e Turno di notte. L' intera collezione ha un valore che varia dai 50 ai 70 mila dollari