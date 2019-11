MUSICA Foo Fighters: annunciato il concerto nel 2020 Scopri la data!

Foo Fighters: annunciato il concerto nel 2020.

L'appuntamento per tutti i fan dei Foo Fighters è fissato per domenica 14 giugno 2020. Una delle rock band più apprezzate al mondo si esibirà sul palco del MIND Milano Innovation District (area expo).

I biglietti per questa unica data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 10.00 di lunedì 25 novembre 2019 per i possessori di carte Intesa Sanpaolo sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo (per 48 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di mercoledì 27 novembre sul sito di Livenation, ticketmaster e Ticketone.

I Foo Fighters fanno il loro esordio nel 1995, la band composta da Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, da quel momento ha conquistato gli stadi e le arene di tutto il mondo. Durante la loro carriera hanno vinto vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi.

Dopo aver portato a termine il loro tour nel 2017, sono attualmente impegnati nella realizzazione del loro nuovo disco, il decimo. A darne notizia ai suoi fan è stato Dave Grohl, il frontman del gruppo, direttamente dal palco del Rock in Rio: «Non sappiamo quando uscirà, ma lo faremo. La settimana prossima torneremo a casa e inizieremo i lavori».

Un annuncio che ha riempito di gioia i fan che stanno aspettando il seguito di Concrete and Gold, uscito nel 2017.





