Forestami
E' il progetto di forestazione della Città metropolitana di Milano
Milano si conferma ancora una volta all’avanguardia sul fronte della sostenibilità ambientale. Con un annuncio che risuona fino a Yerevan, in Armenia, durante la COP17 sulla biodiversità delle Nazioni Unite.
Forestami, il progetto di forestazione della Città metropolitana di Milano, è stato insignito del prestigioso World Restoration Flagship. Questo riconoscimento, che lo rende uno dei progetti di riferimento a livello internazionale per il ripristino degli ecosistemi, acquista un valore ancora maggiore:.
Forestami è l’unico progetto europeo tra i premiati nel 2026, affiancando iniziative di spicco attive in Cina, Colombia, Etiopia e Stati Uniti.
Nato nel 2018 da una ricerca del Politecnico di Milano e ispirato dall’architetto Stefano Boeri, ideatore e fondatore, Forestami si propone un obiettivo ambizioso ma concreto: riportare la natura in città.
In un territorio densamente urbanizzato come quello della Città metropolitana di Milano, il progetto mira ad aumentare significativamente la presenza degli alberi, restituendo spazio vitale agli ecosistemi.
Il traguardo fissato per il 2030 è la messa a dimora di ben tre milioni di alberi, circa uno per ogni abitante del territorio. Ciò contribuirà ad aumentare del 5% la copertura arborea e alla riqualificazione di 255 ettari di aree urbane.
Si tratta di interventi che toccano diverse tipologie di spazi, dalle aree dismesse agli ambiti urbani da riconnettere alla natura, trasformando luoghi “grigi” in ambienti vitali e funzionali.
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