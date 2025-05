Ti senti più giovane rispetto alla tua età anagrafica? Se così fosse sappi che tutto questo produce un tipo di regolatore dello stress in grado di aumentare di quantità con l'età cronologica, generando a cascata altri effetti positivi. Pensare che i "i 40 siano i nuovi 30", aiuterebbe ad affrontare in maniera più semplice problemi legati allo stress se non addirittura ad evitarli.

