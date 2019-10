"Fortuna" : il ritorno di Emma Marrone

“Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre. ‘Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita’. Sono la ragazza più felice del mondo”: questo è il messaggio con cui Emma Marrone ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco "Fortuna".

Anticipato dal singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, "Fortuna" verrà pubblicato il 25 ottobre. Un nuovo progetto che arriva dopo il problema di salute che l'ha vista nelle ultime settimane prendersi una pausa. Dunque Emma è pronta per ritornare in pista, lo fa con grande stile e sempre con la musica nel cuore.

A quanto pare non non è questa l'unica novità, infatti è previsto un live il 25 maggio 2020, giorno del compleanno di Emma, scelto per festeggiare anche i suoi 25 anni di carriera. Non c'è invece un vero e proprio tour promozionale di "Fortuna", ma non è detto che non siano aggiunte nuove date oltre a quella già prevista. Intanto per tutti i fan è già possibile acquistare i biglietti nei punti vendita classici.