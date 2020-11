CURIOSITÀ Foto con cinque gatti...ma ce ne sono sei E' il test che gira da giorni nel web, non è così semplice trovare il sesto micio presente nella foto

Foto con cinque gatti...ma ce ne sono sei.

E' un test che sta mettendo a dura prova gli utenti dei social, con la domanda: riuscite a vedere il sesto gatto? Di sicuro occorre avere una vista molto acuta, oppure conoscere molto bene il felino domestico per sapere dove si può essere rintanato. Riuscite a trovare il sesto gatto? Di certo la soluzione non è immediata, sapendo che la foto raffigura a prima vista solo 5 gatti deliziosi intorno ad una pentola, sembrano messi in posa per farsi fotografare. E fin qui tutto ok, il fatto è che i gatti però sono sei, con il sesto che proprio non si vede, è invisibile e ci si deve sforzare un bel po’ prima di individuarlo. Però possiamo assicurare che una volta visto di certo non scompare più. Sono veramente in tanti quelli che si sono cimentati nell’impresa, un po’ in tutto il mondo, tra Facebook e Twitter. Adesso vi lanciamo noi la sfida, sta a voi individuare il sesto felino.

Ah... a scanso di equivoci vi diciamo subito non è nel pentolone!











(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: