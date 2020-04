Fotografo in isolamento realizza un servizio per due sposi LEGO

Chris Wallace è un rinomato fotografo di matrimoni, che come tutti in questo periodo si trova in isolamento per via della pandemia da coronavirus, ma come tanti non si arrende e mescolando creatività, fantasia e una buona dose di ironia reagisce alla mancanza del suo lavoro. Così decide di inventarsi una cerimonia nuziale con tanto di servizio fotografico completo agli sposi e alla cerimonia. Tutto perfetto se non fosse che gli sposi sono due miniature della LEGO. In condizioni normali viste le restrizioni che stiamo vivendo l'intera cerimonia serebbe stata di certo rimandata a data da destinarsi, con fortissima delusione da parte degli sposi, dei parenti e degli invitati tutti. Ma la delusione più forte la proverebbero senz'altro chi attorno a quella cerimonia ci lavora fotografo in primis.













"Carpe Diem Photography Cheshire" è il nome dell'attività di Chris Wallace, che ha registrato un brusco arresto a causa dello scoppio del Coronavirus e il conseguente blocco di molte attività produttive, tra le quali, anche la celebrazione di matrimoni. Chris non si è perso d'animo e ha ironicamente messo in piedi un matrimonio fittizio, tra personaggi della LEGO. Poi, ha fatto quello che gli riesce meglio: fotografare ricordi ed emozioni!













Ne è uscito un risultato divertentissimo, un album fotografico di un matrimonio avvenuto tra i personaggi LEGO da tempo rinchiusi in una scatola in soffitta. Il servizio fotografico, il catering, la celebrazione del matrimonio e il racconto di tutti questi avvenimenti "importanti" sul blog, hanno richiesto circa 3 giorni di lavoro. Si tratta di un progetto scherzoso, che è stato utile a Chris per passare un po' di tempo. Dentro al di là del divertimento, Chris ha voluto racchiudere un messaggio di speranza e di positivo che possa essere condiviso con il mondo intero, la speranza di uscire presto da questo incubo e che presto si torni a sorridere, uscire, godere della compagnia di amici e passare del tempo insieme alle persone che fanno parte della nostra vita.









Sicuramente per Chris Wallace questo servizio è stato tra i piu facili da realizzare di tutta la sua carriera, al suo "state fermi" o "sorridete" nessuno avrà rotto l' incantesimo dello scatto attenendosi rigorosamente alle direttive del fotografo.