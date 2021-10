MUSICA Francesca Michielin torna al cinema con "Nei tuoi Occhi" Un nuovo singolo colonna sonora del film con Stefano Accorsi

Francesca Michielin torna al cinema con "Nei tuoi Occhi".

Musica e cinema convergono nel nuovo brano di Francesca Michielin, si intitola "Nei tuoi Occhi" ed è la colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri”, pellicola firmata da Simone Godano con protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi.

Dopo diverso tempo ritroviamo la cantante impegnata in un progetto in solitaria, un singolo dal ritmo avvolgente, dal suono puro per andare a toccare le emozioni più profonde di ciascuno di noi.

Il tema del testo è strettamente legato alla trama del film e quindi alla storia d'amore tra Diego e Clara, protagonisti della pellicola. Una piacevole confusione nei confronti di lei, si trasforma in un'occasione per lasciare andare definitivamente tutti gli ostacoli e le barriere che minano la relazione.

"Liberami le ali, squarciami il cuore , prenditi tutto."

Francesca Michielin - Nei tuoi occhi

