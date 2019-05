Vincitore del Festival di Sanremo 2017 con “Occidentali’s Karma” Francesco Gabbani, torna con un nuovo singolo dal titolo “È Un’Altra Cosa” che anticipa il terzo album in uscita nei prossimi mesi. Un brano che ha tutte le carte in regola per accompagnare l'estate in arrivo e per raggiungere un buon successo in classifica.