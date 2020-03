ATTUALITÀ Francesco Gabbani fa un concerto in diretta su Instagram! Scopri l'orario!

Siete a casa e non sapete proprio cosa fare? Dunque se la noia imperversa sappiate che oggi pomeriggio alle 16 Francesco Gabbani farà un concerto in diretta Instagram per presentare il suo ultimo album "Viceversa". Si tratta di un'iniziativa a cui prendono parte tantissimi artisti e che hanno invitato i loro fan a mantenere un comportamento responsabile e di seguire i recenti provvedimenti imposti per bloccare il Coronavirus. #iorestoacasa

“Nel rispetto delle norme che ci vengono date e che invito tutti a rispettare per poter superare questa emergenza sanitaria, dobbiamo obbligarci alla distanza l'uno dall’altro.” - scrive Francesco Gabbani in un post pubblicato su Instagram - “Ho pensato di fare un live casalingo in diretta su Instagram, per sentirvi più vicini dopo la cancellazione di tutti i miei impegni dei giorni scorsi e prossimi, ed espirimere ancora una volta il concetto del Viceversa. La mia grande speranza é che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima".





