Francesco Gabbani: "Il sudore ci appiccica"

"Il sudore ci appiccica", non poteva scegliere titolo diverso per un singolo che si presta a voler incarnare l'immagine di un'estate tutta da ballare! Francesco Gabbani quindi ci presenta il nuovo singolo, la sua hit per l'estate estratta dall'album "Viceversa".

In un momento in cui abbiamo sofferto tutti per il distanziamento fisico, il cantante ci ricorda che la cosa importante è essere dei buoni "vicini d'anima". Il sudore diventa condivisione collettiva che si contrappone all'individualismo. La comunità dovrebbe "appiccicare", nel senso che dovrebbe essere partecipe del gioie e dei dolori di tutti i suoi componenti.

Si tratta di un inno alla condivisione accompagnato da un sound coinvolgente e allegro, al quale Gabbani ci ha da sempre abituato.

Ascolta "Il sudore ci appiccica", di Francesco Gabbani