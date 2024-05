Francesco Gabbani lancia un nuovo singolo

"Frutta Malinconia", è questo il titolo del nuovo singolo di Francesco Gabbani, scritto insieme a Filippo Gabbani e Pacifico, primo tassello di un nuovo progetto discografico annunciato.

Così come annunciato e confermato è il tour che vedrà il cantante tornare live nei palazzetti (il titolo resta ancora segreto) e che prenderà il via il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano per poi proseguire nel 2025 tra Firenze e Padova (o almeno queste sono le tappe già previste).









Gabbani fa sapere che per l' occasione sta mettendo in piedi uno show speciale, dall'allestimento inedito, nel quale racchiuderà dieci anni di musica fra successi sanremesi, classici del suo repertorio e ovviamente nuove canzoni.

Intanto ci gustiamo questo brano dal sapore leggere ed estivo, che però contiene una chicca di grande valore, cioè l’inserimento del campione della voce di Giorgio Gaber (per gentile concessione della Fondazione Giorgio Gaber ed Edizioni Curci) estratto da una versione live di Destra-sinistra.