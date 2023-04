NEW PLAY Francesco Gabbani rompe "L'abitudine" Questo il titolo del nuovo singolo col quale l'artista racconta il suo punto di vista sulla necessità di rendersi protagonisti della propria vita

Francesco Gabbani rompe "L'abitudine".

Una nuova avventura per Francesco Gabbani che ha indossato gli abiti di conduttore in un one man show che l'ha visto affrontare il tema dell'ecosostenibilità inserendolo nella cornice di uno spettacolo di varietà vero e proprio.

“Ci vuole un fiore" , questo il titolo del format, due serate di cui la seconda andrà in onda il 21 Aprile. Una novità nel percorso dell'artista, un modo per rompere con “L'abitudine”.

Già, perché la vita è fatta per essere vissuta pienamente, costantemente reinventata e Gabbani, oltre a concedersi di cambiare ruolo, ha voluto raccontare con un nuovo singolo (colonna sonora del programma) l'apatia del vivere, del ripetere gesti sempre uguali, confondendo “L'abitudine”, con la felicità.

Un errore che rischiamo spesso di fare tutti, perché cambiare spaventa, ma una volta fatto il primo passo, ci si rende altrettanto spesso conto di quanto ci si stesse solo tenendo a galla, perché sopravvivere è una cosa, vivere decisamente un'altra.

L'artista, che dopo la trasmissione tornerà a lavorare al suo nuovo album, ha annunciato anche il suo prossimo tour del quale non si conoscono ancora le date esatte, ma che di certo includerà una tappa nella sua città, Carrara, il 9 Settembre, “...nel giorno in cui sono nato, nel luogo in cui sono nato – ha detto – per condividere con i fan la terra cui sono molto legato".









