Francesco Gabbani, "Volevamo solo essere felici".

La ricerca della felicità, un tema caro a molti autori e registi, e che diventa il brano che anticipa l'uscita dell'omonimo album di Francesco Gabbani. Si intitola "Volevamo solo essere felici" e affronta l'argomento ripercorrendo gli sforzi, gli errori e le delusioni che un viaggio del genere comporta, ma senza mai perdere di vista il fatto che ne vale sempre la pena.

Il nuovo album insieme a questo viaggio alla ricerca della felicità arriverà per il 22 di aprile ed è composto da dieci brani:

1. Tossico Indipendente

2. La Mira

3. Volevamo Solo Essere Felici

4. Peace & Love

5. L’amor leggero

6. Spazio Tempo

7. La Rete

8. Puntino Intergalattico

9. Sangue Darwiniano

10. Sorpresa Improvvisa

"Volevamo solo essere felici affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone. In questa nostra continua ricerca, il “Volevamo solo essere felici” rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa. La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità."

