Francesco Renga: "Che male c'è ad essere normale"?

Un inno alla normalità quello duettato da Francesco Renga ed Ermal Meta. Il singolo, inserito a sorpresa nell'ultimo album di Renga, si intitola "Normale" e vuole sottolineare proprio l'importanza della semplicità.

Nel video infatti diventano protagonisti i volti di persone comuni alle prese con la propria quotidianità: c'è il negoziante, il barista, la ragazza che va in palestra, c'è chi aspetta il treno o si fa tagliare i capelli. Tutti all'unisono si chiedono insieme a Francesco Renga ed Ermal Meta: "che male c'è ad essere normale"?

Guarda qui il video di Francesco Renga Feat. Ermal Meta, "Normale"





Questo brano prende vita durante un incontro estivo tra i due ed è stato inserito nell'ultimo album di Renga, quello in versione digitale, “L'altra metà”: nella versione originale del disco, pubblicata subito dopo la partecipazione a Sanremo con il pezzo “Aspetto che torni”, non era infatti presente.





La nuova canzone di Francesco Renga, realizzata in collaborazione con Ermal Meta, arriva nel pieno del suo tour nei teatri italiani. L'altrà Metà tour è partito con una doppia data a Milano, arriverà il 17 dicembre a Bologna e si concluderà in Italia il 23 dicembre a Cagliari, per poi ripartire con quello europeo nel 2020.

5 NOVEMBRE CESENA NUOVO TEATRO CARISPORT

7 NOVEMBRE ANCONA TEATRO DELLE MUSE

8 NOVEMBRE SANREMO TEATRO ARISTON

9 NOVEMBRE SAINT VINCENT (AO) PALAIS

11 NOVEMBRE ALESSANDRIA CINEMA TEATRO ALESSANDRINO

12 NOVEMBRE GENOVA TEATRO CARLO FELICE

13 NOVEMBRE GROSSETO TEATRO MODERNO

15 NOVEMBRE ATENA LUCANA (SA) GRAN TEATRO PALA DIANFLEX

16 NOVEMBRE AVELLINO TEATRO GESUALDO

18 NOVEMBRE NAPOLI TEATRO AUGUSTEO

19 NOVEMBRE NAPOLI TEATRO AUGUSTEO

21 NOVEMBRE BARI TEATRO TEAM

22 NOVEMBRE BARI TEATRO TEAM

23 NOVEMBRE CROTONE PALA MILIONE

25 NOVEMBRE PALERMO TEATRO GOLDEN

27 NOVEMBRE CATANIA TEATRO METROPOLITAN

28 NOVEMBRE MARSALA (TP) TEATRO IMPERO

1 DICEMBRE LUGANO PALAZZO DEI CONGRESSI

2 DICEMBRE BERNA THEATER NATIONAL

3 DICEMBRE PIACENZA TEATRO POLITEAMA

5 DICEMBRE VARESE TEATRO OPENJOB METIS

6 DICEMBRE TRENTO AUDITORIUM SANTA CHIARA

7 DICEMBRE MANTOVA GRANA PADANO THEATRE

9 DICEMBRE TRIESTE TEATRO ROSSETTI

10 DICEMBRE BOLOGNA EUROPADIUTORIUM

12 DICEMBRE TORINO TEATRO COLOSSEO

13 DICEMBRE TORINO TEATRO COLOSSEO

14 DICEMBRE PARMA TEATRO REGIO

16 DICEMBRE BIELLA TEATRO ODEON

17 DICEMBRE BOLOGNA EUROPADIUTORIUM

19 DICEMBRE REGGIO EMILIA TEATRO ROMOLO VALLI

20 DICEMBRE LA SPEZIA TEATRO CIVICO

22 DICEMBRE SASSARI TEATRO COMUNALE

23 DICEMBRE CAGLIARI FIERA

Date tour europeo 2020:

10 MAGGIO ZURIGO VOLKSHAUS

13 MAGGIO BRUXELLES LA MADELEINE

15 MAGGIO PARIGI LA CIGALE

16 MAGGIO LONDRA

O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

18 MAGGIO MADRID TEATRO NUEVO APOLO