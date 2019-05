Francesco Totti: dalla serie A alla serie tv

Ha esordito per la prima volta in serie A il 28 marzo 1993 ed è sceso in campo l'ultima volta con la fascia di capitano il 28 maggio 2017. Stiamo parlando di Francesco Totti che dal 1992 al 2017 ha giocato nella Roma. Lo scorso settembre è uscita anche la sua autobiografia, un grande successo, scritta con il giornalista Paolo Condo'.

Proprio l'enorme interesse che si è creato intorno al suo libro “Un Capitano”, ha fatto si che una nota casa di produzione ne abbia acquistato i diritti per realizzarne una serie tv. Secondo i primi rumors ad interpretare i panni di Francesco Totti sarà un attore non famoso accanto a volti noti del cinema italiano.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di progetti televisivi legati a Totti e famiglia: proprio l'estate scorsa sembrava si volesse realizzare una serie tv ispirata a "Casa Vianello". Sappiamo infatti che i due insieme sono una coppia molto affiatata e che tra le mura domestiche non mancano scherzi e risate insieme a tutta la famiglia.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, intanto è sempre commuovente guardare il momento dell'addio di Totti alla Roma: