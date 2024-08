NEW PLAY "Free" è il nuovo singolo di Ellie Goulding e Calvin Harris

"Free" è il nuovo singolo di Ellie Goulding e Calvin Harris.

Il nuovo singolo del dj e producer multiplatino vincitore di un Grammy Awards Calvin Harris e della cantautrice britannica Ellie Goulding si intitola Free.

Si tratta del quarto brano pubblicato dal duo in questione; fra le precedenti collaborazioni ricordiamo gli incredibili successi di I Need Your Love, Outside e Miracle. I tre brani hanno in totale raggiunto circa 30 milioni di vendite e 7 miliardi di streaming mondiali.

Il brano parla di libertà, quella di fidarsi, o se vogliamo affidarsi all'altro... Ma anche di rimanere soli.





