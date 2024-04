MUSICA "Freeway of Love": amore e libertà viaggiano sempre insieme Aretha Franklin nei nostri pezzi da collection!

"Freeway of Love": amore e libertà viaggiano sempre insieme.

Vincitrice di numerosi Grammy e "Queen of Soul", Aretha Franklin nel1987 è diventata la prima artista donna ad essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Una delle sue canzoni di più grande successo è stata "Freeway of Love", singolo estratto dal suo trentesimo album in studio "Who's Zoomin' Who? (1985). Brano che ci ha portato ad una riflessione importante su amore e libertà...

Ascolta il reloaded!

Aretha Franklin - Freeway Of Love

