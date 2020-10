MUSICA Frencesco Gabbani canta "Einstein" Guarda il video!

Si intitola "Einstein" il terzo singolo estratto dall'album di Francesco Gabbani, "Viceversa". Un titolo curioso che in prima battuta appare una sorta di dedica per poi scoprire che si tratta di una conversazione immaginaria con Einstein, il noto fisico tedesco, con il quale parla in maniera ironica della teoria della relatività.

E' lo stesso Gabbani a raccontare sui social il significato del brano: «E poi... immagino il Professor Einstein che mi dice: “Caro Francesco, se proprio vuoi andare alla ricerca della verità, parti dal presupposto che tutto è relativo!”».

