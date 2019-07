Friday Night, il ritorno di Burak Yeter

Dopo il successo di "My Life Is Going On", Doppio Disco di Platino, numero 1 Airplay per 2 settimane di fila e numero 1 su Shazam Italia per ben 7 settimane, il dj olandese di origini turche Bukar Yeter torna con il nuovo singolo "Friday Night". Perennemente in tournée in giro per il mondo, dopo aver realizzato numerose hit house e tre album all’attivo, ha totalizzato oltre 300 milioni di streaming e oltre 400 milioni di visualizzazioni su YouTube.









Con Cecilia Krull, ha raggiunto la cima delle chart con la hit "My Life Is Going On", il remix ufficiale della colonna Sonora della serie tv più seguita di tutti i tempi su Netflix "La casa de papel", La Casa di Carta. In questo Friday night la voce femminile, curiosamente non accreditata, è quella di Elodie