Che rapporto avete con il vostro frigo? Magari un po controverso per via della dieta. Ma come elettrodomestico? E’ colorato, decorato con calamite? Sappiate allora che siete in buona compagnia.

Sui social, in particolare su Tik Tok e Instagram impazza il "fridgescaping" che va oltre le semplici decorazioni, perché il frigo diventa un po’ un mobile, per cui sopra, ovviamente se non è da incasso, ci si mettono vasi di fiori, candele, lucine e oggetti vari che non hanno nulla a che fare con il cibo.

Il fine è fare del proprio frigo un'opera d'arte, creando un ambiente visivamente piacevole. Alcuni criticano il fatto che così si perde di vista la vera funzione del frigo, che è quello di mantenere i cibi commestibili e al fresco. L'idea quindi che il frigo diventi un luogo di immagine estetica, a scapito della funzionalità e del contenuto nutrizionale, ha fatto storcere il naso a molti.