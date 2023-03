CURIOSITÀ Fritto Misto Dal 22 Aprile per una settimana intera Ascoli Piceno celebra i fritti tradizionali italiani

Fritto Misto.

Fino al 1 maggio tutti i giorni, la cittadina marchigiana festeggia il colesterolo. All'insegna della sostenibilità verrà celebrata la 19° edizione di “Fritto misto”.

L'evento farà onore non solo alle specialità locali come le olive ascolane e la crema fritta, ma sarà l'opportunità per assaggiare tutte le fritture tradizionali italiane.

La rassegna ospiterà 30 stand nella piazza Arrigo che diventerà il meltin' pot per le olive ascolane, lo gnocco fritto con prosciutto emiliano, il cuoppo napoletano, le arancine, i cannoli siciliani, i panzerotti pugliesi, i supplì e il baccalà romanesco, il formaggio fritto pugliese.

[Banner_Google_ADS]



Fritto Misto è totalmente plastic free, con tanto di certificazione; e di fatto è il primo evento nelle Marche del genere, sia per quanto riguarda il food che il beverage.

Tra le novità di quest’anno c’è Fritto Misto Social Club, al "pala fritto", padiglione dove cuochi, produttori, musicisti, attori e scrittori si incontreranno per raccontare storie e aneddoti legati al cibo e al vino di vari territori, dando vita a situazioni inedite.



Un fine settimana in cui il palato farà festa con la possibilità di poter visitare la città di Ascoli Piceno e il suo patrimonio architettonico e culturale.



Audio Gallery



I più letti della settimana: