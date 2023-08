NEW PLAY Gabry Ponte feat. Hosanna Dalla collaborazione fra uno dei dj più affermati del panorama musicale italiano ed una di "nuova generazione" nasce "One by One"

Gabry Ponte feat. Hosanna.

Il prossimo 27 Gennaio festeggerà i suoi 50 anni oltre che i 25 anni di attività direttamente sul palco con un live celebrativo presso il Forum di Assago.

Del resto quello di Gabry Ponte è sicuramente un percorso che merita di essere riconosciuto, considerando gli oltre 3 miliardi di stream mensili che colleziona sulle piattaforme digitali e che l'hanno reso uno dei tre artisti italiani più ascoltati al mondo.

Nel proporre il suo nuovo singolo si affianca ad una cantautrice vocalist e producer con base a Berlino, Hosanna, che ha una storia decisamente più giovane della sua quantomeno nello scendere in pista in prima linea. Per anni, infatti, ha creato musica per altri e solo dal 2022 ha iniziato a produrne di propria.

One by One, questo il titolo del brano uscito fuori dalla collaborazione fra i due.

Gabry Ponte, inoltre sarà in tour in Europa tra serate club e festival questa estate. Oltre alla sua residenza al Cocoricò di Riccione e Praja di Gallipoli suonerà all’ Ushuaia, Ibiza (05/07), Parookaville, Germany (July 22); Tomorrowland Belgium (July 30) Cava Paradiso Mikonos, Greece (August 10).









