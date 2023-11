CURIOSITÀ Garcia nel presepe napoletano Rudi Garcia dalla cronaca sportiva per il suo esonero dal Napoli all'ingresso ufficiale nel presepe napoletano

Garcia nel presepe napoletano.

Sul presepe napoletano Rudi Garcia è già stato esonerato: il maestro artigiano Genny Di Virgilio, titolare dell'omonima, storica bottega, aperta dal 1830 in via San Gregorio Armeno, in poche ore ha già posizionato fra i suoi "vip" la statuina che raffigura l'allenatore francese, alla guida degli azzurri dalla scorsa estate, con tanto di valigia in mano pronto a lasciare la città.

"È arrivato il momento – dice Di Virgilio a FanPage – specialmente dopo quello che è successo domenica e quello che è successo negli ultimi tempi sul campo".



I più letti della settimana: