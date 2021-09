Gatto cade in testa a un uomo, subito soccorso da un cane con le scarpe

Sembra la scena di un film di Mel Brooks o di un famoso cartone animato, ma invece è tutto reale. E a testimoniarlo c'è pure un video che appena messo in rete è stato coperto di visualizzazioni. La divertente storia storia è accaduta in Cina: un gatto arriva dall'alto, precipitato da chissà cosa, probabile da qualche balcone, atterrando su un uomo.....in testa. Il malcapitato subito cade a terra perdendo i sensi, ma non è solo! In suo aiuto viene correndo il suo cane... suo e con le scarpe.

Cane che avendo assistito alla scena decide di intervenire prontamente in aiuto del suo proprietario, litigando e abbaiando contro il "felino volante". Anche se il proprietario quel giorno aveva messo al suo cane delle bizzarre scarpe da passeggio che rendono la scena ancora più surreale. "Tutto è bene ciò che finisce bene" e questa piccola disavventura termina nel modo più classico, ovvero con il cane che insegue il gatto, che come da tradizione, riesce a rifugiarsi in una strada vicina e a mettersi in salvo.

E l’uomo? Adesso sta bene, e sui social non sono mancati in questi giorni commenti ironici e divertiti, ma è il prezzo della notorietà!!!!