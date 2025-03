MUSICA Gazzelle: "Da Capo a 12" New Play - Radio San Marino

Gazzelle: "Da Capo a 12".

Gazzelle ha annunciato il suo nuovo progetto sui social con un teaser che richiama l'iconica scena di Forrest Gump, lasciando intendere chiaramente il suo ritorno dopo due anni dall'album "DENTRO". Il cantautore è stato un pioniere di un genere musicale che ha rivoluzionato la scena quasi dieci anni fa e ha saputo adattarsi alle sue evoluzioni nel tempo.

"Da capo a 12" di Gazzelle è un brano che esplora temi di nostalgia, amore e la complessità delle relazioni. Il titolo stesso suggerisce un ciclo, come tornare all'inizio di una storia o di un sentimento. Nel testo, l'artista riflette su esperienze passate, desideri e la difficoltà di lasciar andare certe emozioni. La musica e le parole si intrecciano per creare un'atmosfera intima e malinconica, tipica dello stile di Gazzelle. In sostanza, il brano invita l'ascoltatore a considerare come le esperienze passate influenzino il presente e il futuro.

Con il nuovo disco, non si sofferma sul passato, ma torna semplicemente alle sue radici. Come dopo un lungo viaggio, il ritorno porta con sé nuove esperienze che arricchiscono il nostro bagaglio.

"INDI" è un album cantautorale nel senso più autentico, caratterizzato da una scrittura semplice ma profonda, che racchiude gli elementi distintivi della musica di Gazzelle, portando la sua arte a un livello ancora più straordinario.

Anche l'aspetto grafico è curato nei minimi dettagli, con la formica che simboleggia un percorso solido costruito nel tempo e la potenza della musica nella sua essenzialità. I singoli "Come il pane" e "Noi no" hanno già anticipato la direzione del nuovo album, dimostrando ancora una volta la capacità di Gazzelle di toccare le corde più intime dell'animo umano.

Gazzelle - Da capo a 12



