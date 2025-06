Gelato i gusti dell'estate 2025

Come ve li immaginate i nuovi gusti dell'estate 2025, tutti tranne che classici. Tra le novità più originali nel panorama dei gelati per l’estate 2025, spiccano alcune proposte da una storica maison piemontese del cioccolato e del gelato.

L'azienda ha lanciato una linea in edizione limitata che interpreta l’essenza del Mediterraneo attraverso ingredienti nobili come l’olio extravergine di oliva, il Parmigiano Reggiano e il rosmarino, puntando a sorprendere i palati in cerca di sapori più particolari e raffinati.

I tre nuovi gusti di gelato, accompagnati da una crema spalmabile esclusiva, nati dall’idea di esaltare la purezza degli ingredienti e la tradizione artigianale italiana: Gelato all’Olio Extravergine di Oliva Laudemio: una base delicata di fiordilatte che si fonde con le note fruttate, erbacee e leggermente piccanti dell’olio extravergine di oliva Laudemio, uno degli oli più pregiati della Toscana, ottenuto da olive selezionate e spremute a freddo.

Un ultimo filo d’olio completa il gelato, che si presta bene ad abbinamenti freschi come il limone o la crema. Gelato al Parmigiano Reggiano: un gusto che osa, con la sua sapidità naturale e avvolgente. La base cremosa di fiordilatte esalta le note umami del Parmigiano Reggiano, presente sia nella crema che in scaglie croccanti, creando un equilibrio perfetto tra dolce e salato.

Un gelato armonioso e sorprendente, ideale da accostare a gusti più classici come Nocciola Piemonte IGP e Fragola Gelato Caramello e Rosmarino: la dolcezza calda del caramello incontra il carattere aromatico e leggermente amaro del rosmarino mediterraneo, in un contrasto raffinato e persistente.

Il topping croccante al caramello aggiunge una piacevole texture, completando un gusto che si sposa bene con abbinamenti fruttati e intensi, come Atzeco (cioccolato fondente) e mango.