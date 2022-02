CURIOSITÀ Gelato ! Quanto mi costi ? Una ricerca di altroconsumo ha evidenziato come possa cambiare il prezzo di una coppetta di gelato tra nord e sud Italia.

Da tempo oramai il gelato non è più solo un prodotto stagionale, le temperature anomale di questo inverno probabilmente hanno stimolato la curiosità di “Altroconsumo” che ha realizzato una ricerca sul prezzo del gelato artigianale in Italia.





Ad incidere in modo pesante sul prezzo sicuramente è il costo della materia prima per un buon gelato. La differenza dei prezzi sul territorio italiano è però molto ampia. Diversa tra città e città ma anche a livello di collocazione territoriale. Il prezzo alto poi non corrisponde sempre ad un prodotto di qualità. Altroconsumo ha fatto la “tara” sulla coppetta piccola. A Milano la piccola arriva anche fino a 3 euro, ricordiamo che in molte gelaterie del nord si paga anche la panna aggiuntiva 50 centesimo, da contraltare al prezzo milanese c’è il prezzo più basso che si paga a Palermo per una coppetta piccola che viene venduta a 1.60 panna inclusa. Nonostante tutto il gelato resta una delle cose irrinunciabili per i suoi estimatori in ogni momento dell’anno.



