CURIOSITÀ Generosità illimitata Una coppia di donne tenta la fortuna alla lotteria, vince un milione di dollari e devolve tutto in beneficenza.

Generosità illimitata.

Ci sono tante forme di solidarietà quella che vi raccontiamo è a dir poco estesa. E' la storia di due amiche che hanno tentato la fortuna partecipando alla lotteria canadese "Lotto Max" e hanno vinto ben 1 milione di dollari. Cosa fare di questo bottino inaspettato e così grande? JoAnn MacQueen e Marlisa Mercer di Orillia, non hanno avuto alcun tentennamento.

Hanno deciso di devolvere tutto in beneficenza. Tutto, ma proprio tutto. Per loro non hanno tenuto nemmeno un dollaro. Di comune accordo hanno scelto di aiutare la loro comunità, per renderla un posto migliore. Tante le associazioni, i centri sanitari e gli enti no profit selezionati e poi aiutati. La generosità di JoAnn e Marlisa ha permesso di aiutare molte realtà. Tra questi il Soldiers’ Memorial Hospital, il Mariposa House Hospice e un rifugio per gatti abbandonati che non pratica l'eutanasia.



