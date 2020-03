Genesis: insieme per il cinquantesimo della band

Come recita il titolo del loro nono album, "...And Then There Were Three..."( ...e poi ce n'erano tre), primo album dopo l'uscita dal gruppo del chitarrista Steve Hackett.E sono sempre quei tre che si riuniscono per festeggiare insieme e attorniati dall'affetto dei loro fans i "50 anni" dei Genesis. I magnifici tre sono Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks che proprio in queste ore stanno per dare l'annuncio alla radio inglese della BBC Radio 2. I Genesis tornerebbero con una serie di concerti che si terranno nelle principali "arene indoor" che però al momento pare riguardi solo la Gran Bretagna, il tutto a cavllo tra Novembre e Dicembre 2020. A conferma o quasi di quanto si sta leggendo c'è poi un post dei diretti interessati su instagram dell'account ufficiale della band, con una foto e le didascalia "E poi rimasero in tre".

Nella sua ultima incarnazione la band vedeva infatti Phil, Mike, e Tony. Per vederli insieme sul palco bisogna tornare nel 2007, durante il "Turn It on Again: The Tour", che toccò anche il Circo Massimo, e che venne immortalato nell'album "Live Over Europe 2007" e nel DVD "When in Rome".







Non resta che attendere e sperare di vederli passare dalle nostre parti, intanto....

Bentornati Genesis