MUSICA Genesis: "Invisible Touch" "Pezzi da Collection"

Genesis: "Invisible Touch".

"Invisible touch" è la title track dell'omonimo album dei Genesis pubblicato nel 1986. Phil Collins l'ha definita la canzone preferita dai Genesis e in effetti è il primo singolo della band inglese ad arrivare in prima posizione negli Stati Uniti e non solo...scopri tutto nel reloaded!

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: