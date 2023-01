SOCIAL MENTE Gennaio è davvero più lungo degli altri mesi? E' una percezione comune che il primo mese dell'anno duri di più

Avete fatto caso alla strana percezione che fa apparire gennaio come il mese più lungo dell'anno? E per qualcuno sarebbe anche il più triste e il più noioso. La spiegazione, ce la forniscono alcuni esperti attribuendo la cosa alla ripresa del lavoro e quindi della routine, dopo la lunga pausa delle feste natalizie.

Anche lo smantellamento del gioioso albero di Natale con le sue luci rassicuranti e degli allegri e colorati addobbi, gioca la sua parte di responsabilità. Poi si aggiunga che fa freddo, le giornate sono ancora buie e l'estate è ancora molto, troppo lontana.

Gennaio apre l'anno, e tutti noi guardiamo a futuri progetti personali e lavorativi. Pensiero, che di per se genera ansia rendendo il modo di affrontare la giornata molto più faticoso. Non c'è da stupirsi, se l’emozione predominante è la tristezza perché diciamocelo, gennaio sembra più lungo in quanto è un mese che percepiamo in salita, ma come ci dicono gli studiosi:

"Tutto dipende da ciò che lasciamo e da ciò a cui andiamo incontro e, soprattutto, da come lo valutiamo".



